Antoine Dupont - Iris Mittenaere : Grande annonce pour l’avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En couple avec Iris Mittenaere depuis maintenant plusieurs mois, Antoine Dupont semble déjà préparer l'avenir à long-terme sur le plan professionnel et financier. Et la star du XV de France, qui investit déjà dans de nombreux projets, se confie sur son après-carrière qui s'annonce d'ores et déjà mouvementée !

Actuellement miné par sa grosse blessure (rupture des ligaments croisés du genou droit) contractée avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations et pour laquelle il a été opéré, Antoine Dupont est en pleine rééducation. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a néanmoins de quoi s'occuper, lui qui consacre notamment du temps à sa relation avec l'ancienne Misse France Iris Mittenaere. En attendant de savoir si cette belle idylle va durer encore longtemps, Dupont multiplie déjà les projets pour son après-carrière de rugbyman.

« Un pied dans l’après carrière «

En effet, le capitaine du XV de France assure déjà son avenir sur le plan professionnel, et il s’en est expliqué auprès de Fiducial, sponsor historique du Stade Toulousain, via Linkedin : « Je pense qu’il faut faire des choses qui nous intéressent et que l’on fait avec passion. J’ai aussi investi dans des startups où je m’en occupe moins pour le moment parce qu’évidemment je suis occupé avec ma carrière. Mais j’essaie de m’intéresser à d’autres sujets. Ça m’a aussi fait mettre un pied dans l’après carrière et dans ma reconversion », indique Antoine Dupont.

« Il me faudra plusieurs activités »

Du haut de ses 28 ans, Antoine Dupont est encore loin d'en avoir terminé avec sa carrière, mais la star du XV de France se veut malgré tout prévoyante : « C’est dur pour moi de me projeter puisqu’il me reste pas mal d’années de carrière. C’est dur aussi de se reconvertir parce que trouver un domaine qui nous passionne autant que le sport, c’est jamais évident. Mais en tout cas, je pense que je ferai plusieurs choses. Je suis quand même assez curieux et puis je me lasse vite. Donc à mon avis, il me faudra plusieurs activités ». Iris Mittenaere peut donc être rassurée, Dupont a tout prévu pour l'avenir...