Antoine Dupont, le rendez-vous gâché

Axel Cornic

Stratosphérique depuis plus d’un an, le Stade Toulousain connait une période noire en cette fin de saison avec une série de blessures qui ne semble pas vouloir s’arrêter. Il y a évidemment eu Antoine Dupont, mais également Naoto Saito, Blair Kinghorn et Peato Mauvaka, qui vont tous rater la demi-finale de Champions Cup face à l’UBB de ce dimanche.

On dit souvent que les grands joueurs doivent être au rendez-vous lorsqu’arrivent les grands matchs. Ça ne sera toutefois pas le cas pour le choc très attendu des demi-finales de Champions Cup, entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles. Car si côté bordelais les Damian Penaud ou Louis Bielle-Biarrey seront bien présents, la liste des absents est longue à Toulouse...

Rien ne va plus à Toulouse

Déjà privé de son capitaine Antoine Dupont, Ugo Mola a vu l’infirmerie se remplir ces dernières semaines avec l’autre demi de mêlée Naoto Saio, l’arrière ou ailier Blair Kinghorn et tout récemment Peato Mauvaka. Ce dernier a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou et sera donc absent au moins jusqu’à la fin de l’année 2025. La seule bonne nouvelle semble être le retour d’Ange Capuozzo, blessé à la cheville le 6 avril dernier et qui peut joueur au poste d’ailier, d’arrière et même de numéro 9.

« Ça va être un grand match »

En dépit de cette hécatombe toulousaine, à l’UBB on ne semble pas prendre ce match à la légère ! « On sait que c’est un grand défi. Toulouse, c’est une équipe qui est habituée aux phases finales, encore plus en Coupe d’Europe. Ce sont les champions en titre. Pour nous, c’est un grand défi » a expliqué l’ouvreur bordelais Matthieu Jalibert, en conférence de presse. « Ça va être un grand match. On a la chance que ce soit à Bordeaux, mais je pense qu’on a tous conscience de ce qui nous attend dimanche. On essaie de se préparer au mieux pour répondre présent et montrer ce qu’on sait faire sur le terrain ».