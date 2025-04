«A tes risques et périls», la catastrophe qui guette Romain Ntamack !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, Romain Ntamack avait manqué la Coupe du monde avec le XV de France en raison d'une grosse blessure au genou. Victime d'une rupture des ligaments croisés, le demi d'ouverture du Stade Toulousain est depuis revenu à la compétition, mais voilà que son temps de jeu est surveillé de très près. Cela ne serait pas anodin puisque Ntamack risquerait une catastrophe.

Avant Antoine Dupont, c'est Romain Ntamack qui avait dû se remettre d'une rupture des ligaments croisés. Touché au genou, le joueur du Stade Toulousain et du XV de France avait alors pris son mal en patience pour retrouver la compétition. C'est désormais le cas, mais voilà qu'aux yeux de nombreux observateurs, Ntamack n'a pas su retrouver son meilleur niveau. Il faut dire que le genou du Toulousain serait encore sensible, de quoi le laisser à la merci d'une nouvelle blessure.

« Romain a souvent serré les dents pour surmonter la douleur »

Pour le Midi Olympique, c'est Sofiane Guitoune qui s'est exprimé sur le genou encore endolori de Romain Ntamack. « Il est en délicatesse avec son genou gauche. Ces dernières semaines, Romain a souvent serré les dents pour surmonter la douleur, notamment lors du Tournoi des 6 Nations avec les Bleus. Ça en dit long sur l'état d'esprit du mec qui s'accroche et sait ce qu'il veut », a-t-il tout d'abord expliqué.

« Tu dois souffler car si tu forces desssus... »

Et alors que le temps de jeu de Romain Ntamack est géré du côté de Stade Toulousain, Sofiane Guitoune a confié à ce propos : « Encore quelques séquelles de sa blessure au genou ? Ce n'est pas surprenant. Quand tu reviens des croisés, ton genou peut gonfler pendant un petit mois après ton retour. J'ai véçu ça. Sauf qu'au bout d'un moment, les anti-inflammatoires ne font pas tout. Ça peut masquer la douleur par moments, mais c'est difficile d'enchainer les matchs. Tu dois souffler car si tu forces desssus, c'est à tes risuqes et périls... Et le staff toulousin est bien conscient de la pépite qu'il a entre les mains, alors tu en prends soin ».