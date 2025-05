Dupont : Ntamack va prendre sa revanche ?

Axel Cornic

Sans Antoine Dupont, le Stade Toulousain va devoir tout miser sur Romain Ntamack pour guider son attaque en cette fin de saison. Mais l’ouvreur international ne semble pas vraiment être au meilleur de sa forme, avec un genou qui semble inquiéter Ugo Mola et son staff depuis quelques semaines.

Décidément, rien ne va dans cette fin de saison pour le Stade Toulousain. En course pour un nouveau doublé, le club haut-garonnais voit ses stars tomber les unes après les autres. Le premier a évidemment été Antoine Dupont, mais on a également pu compter Naoto Saito, Ange Capuozzo, Blair Kinghorn ou encore Peato Mauvaka.

Grosse frayeur pour Ntamack ?

Ce n’est pas tout, puisque des grosses inquiétudes entourent également l’état de Romain Ntamack, dont le genou semble grincer depuis le quart de finale de Champions Cup contre le RCT. « Il est en délicatesse avec son genou gauche » a confié Sofiane Guitoune, son ancien coéquipier au Stade Toulousain. « Ces dernières semaines, Romain a souvent serré les dents pour surmonter la douleur, notamment lors du Tournoi des 6 Nations avec les Bleus. Ça en dit long sur l'état d'esprit du mec qui s'accroche et sait ce qu'il veut ».

« Même à 70 ou 80 % de ses capacités physiques, tu le mets »

Pourtant, David Darricarrère est persuadé qu’à Toulouse on doit tout miser sur Romain Ntamack, surtout avec l’absence d’Antoine Dupont. « Même à 70 ou 80 % de ses capacités physiques, tu le mets. Tu sais qu’il ne va pas te décevoir et qu’il fera le boulot sur le plan défensif » a expliqué dans les colonnes du Midi Olympique, celui qui a remporté un titre Mondial U20 avec l’ouvreur français. « On le répète souvent mais c’est un des meilleurs du monde à son poste lorsque son équipe doit défendre et combattre. Les attaquants adverses peuvent le viser pendant des heures, il ne se sortira jamais. Jamais. Romain a cette mentalité de tout donner sans calculer ses efforts. À la fin de ses rencontres, c’est un mec qui est complètement cuit ».