Une star du PSG a déjà connu «pire» avant Luis Enrique

Cet été, Gianluigi Donnarumma a vu Matvey Safonov débarquer au PSG. Ça fait un concurrent de plus pour l’Italien, qui partait malgré tout avec le statut de gardien numéro 1. Mais voilà que cela pourrait avoir changer dans l’esprit de Luis Enrique désormais. En effet, l’entraîneur du PSG alterne de plus en plus entre l’Italien et le Russe. Une situation par laquelle Donnarumma est déjà passé comme le rappelle Christophe Lollichon.

Ce vendredi, face à Toulouse, Luis Enrique avait décidé de titulariser Matvey Safonov dans les buts du PSG. Un choix fort de l’Espagnol qui interpelle forcément alors que le club de la capitale s’apprête à affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. Qui sera alors dans les buts parisiens face aux Bavarois ? On pensait que Gianluigi Donnarumma serait le numéro 1 au PSG, mais cela semble de moins en moins évident quand on voit que Safonov joue de plus en plus.

« Donnarumma a déjà connu une situation identique même peut-être pire »

Désormais, la hiérarchie ne semble plus aussi claire chez les gardiens du PSG. De quoi chambouler Gianluigi Donnarumma ? Pas forcément. En effet, selon les informations de L’Equipe, l’Italien ferait savoir en privé qu’il est sûr de ses forces.

De plus, comme l’explique Christophe Lollichon pour le quotidien sportif, Gianluigi Donnarumma pourrait ne pas être si bouleversé que cela, ayant déjà connu pareille situation « même peut-être pire » avec Keylor Navas toujours au PSG. « Je ne pense pas que cette situation affecte Donnarumma qui, selon moi, a suffisamment les épaules. (…) Donnarumma a déjà connu une situation identique même peut-être pire avec (Keylor) Navas à l'époque de (Mauricio) Pochettino. Et ce choix n'avait pas porté ses fruits », a ainsi expliqué l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea.

« Vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête »

Malgré tout, toujours pour L’Equipe, un entraîneur de gardien d'un club européen reconnait que cette gestion au PSG entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov pourrait avoir certaines répercussions : « Ça fragilise nécessairement. Imaginez déjà, même pour un gardien de très haut niveau la pression que cela représente d'être à ce poste dans un club comme le PSG. Vous savez que vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Inconsciemment ou non, vous prenez moins de risques, vous avez moins de sérénité ».