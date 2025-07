Bagarre : Après le XV de France, il recommence !

La rivalité entre Français et Anglais a toujours été très grande, surtout au rugby. Nombreux sont les sujets de sa Majesté à s’être attiré la colère des supporter tricolores et un nouveau candidat parfait est arrivé, en la personne d’Henry Pollock. Extrêmement talentueux sur le terrain, le troisième-ligne âgé de 20 ans est également connu pour être très chambreur, ce qui lui a déjà valu certains accrochages mémorables.

Il y a des Anglais que l’on aime détester. De Will Carling à Owen Farrell , en passant par Lawrence Dallaglio ou encore Martin Johnson , la liste est très longue. Mais un nouveau nom vient de s’y ajouter et avec celui-ci, on devrait en avoir pour longtemps.

A seulement 20 ans, Henry Pollock s’est fait un nom cette saison devenant l’une des grandes révélations outre-Manche. Et pas seulement pour ses prestations, puisque le troisième-ligne est surtout connu pour être un gros chambreur ! Son histoire avec le XV de France a commencé chez les jeunes avec une finale de Coupe du Monde U20 . Mais c’est surtout sous les couleurs de son club de Northampton qu’il s’est fait connaitre, avec un accrochage qui avait énormément fait parler en mai dernier, face à Matthieu Jalibert et Jefferson Poirot de l’ UBB .

Il a encore frappé

L’international anglais ne s’est pas calmé, loin de là, puisqu’il fait parler de lui en ce moment pour un nouveau coup d’éclat en Australie. Convoqué pour la tournée des Lions britanniques et irlandais, il s’est en effet illustré pour un mauvais geste et un accrochage avec son adversaire Sere Uru, lors de la rencontre face aux First Nations and Pasifika XV (24-19). Tout est rapidement rentré dans l’ordre et Henry Pollock ne s’est pas fait sanctionner pour son geste, ce qui n’a évidemment pas manqué d’animer les débats.