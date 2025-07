Officiel : Nouvelle équipe pour Antoine Dupont, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours convalescent, Antoine Dupont espère revenir sur les terrains d'ici l'automne. En attendant, le capitaine du XV de France s'occupe par le biais d'autres activités et vient même de rejoindre une nouvelle équipe. En effet, Antoine Dupont a investi dans le club de basket de la ville de Toulouse aux côtés d'autres grands noms bien connus dans la ville rose.

A Toulouse, le football essaie de se faire une place dans une ville où le rugby règne en maître grâce aux performances du Stade Toulousain qui enchaîne les trophées européens et nationaux. Mais que dire du basket, encore plus en retrait. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnalités bien connues de la ville rose ont investi dans le Toulouse Basketball Club (TBBC) avec pour ambition de passer très rapidement de la Nationale 1 à la Première Division Selon les informations de La Dépêche, Antoine Dupont, Léon Marchand, et le duo de chanteurs Bigflo et Oli sont entrés au capital du club. Fabien Conte, président du TBBC, confiem d'ailleurs cette information.

Dupont investit... dans le basket « Nous sommes en Nationale 1 et notre souhait, c’est d’évoluer en Elite 2 (ex-Pro B) d’ici 2 à 3 ans, puis en Elite (ex-Pro A) d’ici 5 à 6 ans. Toulouse, 3e ville de France, mérite d’avoir un grand club de basket. L’objectif n’est pas seulement de monter en Pro B dans les prochaines années, mais aussi de faire de Toulouse une place forte du basket. En ce sens, il nous faut restructurer le club, lui donner un nouvel élan, rechercher de nouveaux partenaires. Nous avons également dans nos projets la création d’un club affaire. Nous avons aussi l’ambition de créer une communauté autour du club, sur Toulouse et au-delà des portes de Toulouse, toucher les étudiants et la jeunesse aussi. Regardez le basket aux Etats-Unis, c’est du sport mais également du spectacle », confie-t-il auprès de La Dépêche.