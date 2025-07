Antoine Dupont : Son remplaçant est déjà là !

Blessé au genou depuis le 8 mars dernier, Antoine Dupont n’a évidemment pas pu participer à la tournée estivale du XV de France, en Nouvelle-Zélande. Mais Fabien Galthié a pu compter sur Nolann Le Garrec, qui a réalisé de très belles performances à l’autre bout du Monde, débutant les trois test-matchs contre les All Blacks au poste de demi de mêlée.

« Cela me permet de continuer à me former au niveau international »

Le bilan n’est pas fameux finalement, avec trois défaites en autant de matchs contre les All Blacks. Pourtant, on a vu certains joueurs s‘affirmer au niveau international comme Nolan Le Garrec, qui portait le numéro 9 d’un certain Antoine Dupont. Celui qui va quitter le Racing 92 pour s’engager avec La Rochelle, a en effet été l’un des joueurs les plus utilisés par Galthié. « Cela me permet de continuer à me former au niveau international, rester longtemps sur le terrain face à une telle équipe, emmagasiner des situations... C'est précieux » a-t-il confié, dans les colonnes de L’Equipe.