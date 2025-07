«C'est top» : Sans Antoine Dupont, il se régale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Profitant de l'absence sur blessure d'Antoine Dupont, mais également de celle de Maxime Lucu, laissé au repos, Nolann Le Garrec a démarré les trois rencontres face à la Nouvelle-Zélande comme titulaire au poste de demi de mêlée. Forcément, avec une telle position, le joueur du Racing 92 a pris de l'expérience et a profité au maximum de cette tournée face aux All Blacks.

En ce mois de juillet, le XV de France s'est envolé pour la Nouvelle-Zélande afin de disputer 3 rencontres face aux All Blacks. Alors que le bilan est de 3 défaites pour les hommes de Fabien Galthié, il y a tout de même des choses positives à retenir de cette tournée estivale. En l'absence de nombreux cadres chez les Bleus, certains ont pu avoir une chance de briller au plus haut niveau. Ayant déjà joué avec le XV de France, Nolann Le Garrec a lui profité des absences d'Antoine Dupont et Maxime Lucu pour avoir encore plus de temps de jeu en tant que demi de mêlée.

« Démarrer trois matches de ce niveau, c'est top » Pour L'Equipe, Nolann Le Garrec a fait le bilan de cette tournée en Nouvelle-Zélande avec le XV de France. Et d'un point de vue personnel, le demi de mêlée a confié : « Le sentiment que cette tournée a renforcé ma position en Bleu ? Oui, évidemment. Démarrer trois matches de ce niveau, c'est top. Ça continue de me former. Ce sont des rencontres qui m'ont fait progresser, c'est sûr. Ils vont compter pour la suite de ma carrière. Et puis sur cette tournée, j'avais un rôle un peu différent. On avait une équipe jeune, donc je faisais partie de ceux avec un peu plus d'expérience. J'étais aussi proche des leaders comme Romain (Taofifenua) ou Gaël (Fickou). J'ai été responsabilisé. C'est top pour mon apprentissage ».