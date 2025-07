Antoine Dupont, le cauchemar qui ne le quitte plus !

En 2023, la France organisait la Coupe du monde de rugby et à domicile, le XV de France de Fabien Galthié rêvait de remporter le Graal pour la première fois. Malheureusement, la génération dorée menée par Antoine Dupont a dû s’arrêter dès les quarts de finale avec une cruelle défaite d’un point face à l’Afrique du Sud. Un revers qui est aujourd’hui encore et toujours « un souvenir douloureux » pour le demi de mêlée du Stade Toulousain.

Antoine Dupont marquée par les défaites !

Forcément, il est difficile de se remettre d’une défaite pareille. Et pour Antoine Dupont, ce revers face à l’Afrique du Sud fait partie de ceux qui l’ont le plus marqué de sa carrière de joueur de rugby. Invité du podcast Sous le soleil de Platon, Dupont a confié : « La défaite qui m’a fait le plus mal dans toute ma carrière ? Toute proportion gardée, je pense qu’il y en aura deux. La première c’est quand j’étais en juniors à Auch avec tous mes copains. On avait fait toute une série de phase finale, on était le petit club qui se battait contre les grands et on était parvenu jusqu’à la finale où on perd sur un scénario à la dernière action, on a un essai qui est refusé, je vous passe les détails. Sur le coup, ça a été un déchirement tel que je n’avais jamais connu d’émotion si forte. Au niveau où j’étais, pour moi, c’était ma Coupe du monde. En plus, l’année d’après, je quittais mon club et mes copains ».