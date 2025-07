Nouveau sélectionneur au XV de France : Le grand changement validé par Antoine Dupont

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête des Bleus en 2020, Fabien Galthié a rapidement imposé sa patte à l’équipe. Antoine Dupont salue aujourd’hui les changements apportés par Fabien Galthié, soulignant l'impact positif de la rigueur et de la vision collective du sélectionneur en place, qui ont permis au XV de France de se hisser parmi les meilleures nations du rugby mondial.

« Quand on a une vision collective, globale, ça pousse tout le monde à travailler »

« Tout ce qu’a apporté Fabien avec son staff, quand ils sont arrivés en 2020. Déjà, beaucoup de rigueur. Un cadre. Un cadre de jeu mais aussi un cadre de vie, savoir où on en est et où on veut aller. Ils sont arrivés en disant qu’ils voulaient être dans les trois premières nations mondiales, avoir 80 % de victoires, les gens riaient car on devait être à 50 %, même pas peut-être, mais il y croyait, il savait qu’on avait le potentiel pour. Quand on a une vision collective, globale, ça pousse tout le monde à travailler et aller dans le même sens », a expliqué Antoine Dupont, désigné capitaine du XV de France en 2022.