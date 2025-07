«On ne m'a laissé le choix» : Le grand changement imposé à Antoine Dupont

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Capitaine du Stade Toulousain et du XV de France, Antoine Dupont n’a pas poussé pour hériter du brassard de capitaine. Invité de l’émission "Sous le soleil de Platon", la star du rugby tricolore a révélé ses doutes au moment de récupérer le brassard en club, lui qui n’avait alors que 22 ans.

A 28 ans, Antoine Dupont est aujourd’hui considéré comme le meilleur joueur de la planète. Si ses qualités sur le terrain sont indéniables, son leadership est également salué, lui qui occupe le rôle de capitaine au Stade Toulousain mais aussi au XV de France. Pourtant, il n’a pas été simple pour le timide demi de mêlée de récupérer le brassard.

« Je suis obligé ? » « On ne m'a trop laissé le choix ! Surtout au Stade Toulousain car c’est arrivé assez tôt, j’avais 22 ans quand le coach m’a pris pour me dire que je ferai partie des capitaines pour la saison, a révélé Antoine Dupont, au micro de France Inter. Ma réponse a plus été : "T’es sûr ? Je suis obligé ?", car ce n'est pas un rôle dans lequel je me sentais à l'aise, dans lequel je me retrouvais et plus généralement qui m’intéressais, j'avais juste envie d'aller sur le terrain et de jouer au rugby, le ballon sous le bras. »