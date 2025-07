Départ à la retraite : Antoine Dupont se lâche !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Du haut de ses 28 ans, Antoine Dupont est encore loin d'un départ à la retraite, mais le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France évoque malgré tout la question dans son entretien accordé à L'EQUIPE cette semaine. Il n'exclut aucun scénario quant à son futur et assure qu'il sera surtout à l'écoute de son corps, régulièrement exposé à de grosses blessures.

« En fonction de l'évolution de mon corps, de ma tête... »

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE cette semaine, Antoine Dupont se confie dans détour sur son avenir et la date de son départ à la retraite : « Si j'ai fixé un âge limite ? Non, ça se fera au feeling. En fonction de l'évolution de mon corps, de ma tête. Souvent, quand un sportif arrête, c'est soit parce qu'il en a marre, soit parce qu'il n'en peut plus physiquement. Dans mon cas, j'espère que ça sera ma tête et pas mon corps qui m'arrêtera, et ce le plus tard possible. Mais on ne peut pas prévoir à l'avance comment ça se passera », assure le demi de mêlée du XV de France.