Antoine Dupont : L’énorme proposition qu’il voulait refuser !

Que ce soit avec le Stade Toulousain ou le XV de France, Antoine Dupont a un statut particulier, celui de capitaine. Leader sur le terrain, le demi de mêlée est donc un relais privilégié de son entraîneur. Un rôle que Dupont remplit aujourd’hui à merveille, mais voilà que ça aurait pu se passer différemment puisqu’initialement, il n’était pas chaud pour accepter de porter le brassard.

« Tu es sûr ? Je suis obligé ? »

« Comment je vis le fait d’être capitaine avec le Stade Toulousain et le XV de France ? On ne m’a pas trop donné le choix. Surtout au Stade Toulousain parce que c’est arrivé assez tôt, j’avais 22 ans quand le coach m’a pris pour me dire que je ferai partie des capitaines pour la saison et moi ma réponse ça a plutôt été « Tu es sûr ? Je suis obligé ? ». Ce n’était pas un rôle dans lequel je me sentais à l’aise, dans lequel je me retrouvais et plus généralement qui m’intéressait. Je ne tendais pas du tout vers ça, j’avais juste envie d’être sur le terrain et jouer au rugby », a fait savoir Antoine Dupont.