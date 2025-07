Antoine Dupont : La célébrité qui le fait vibrer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le XV de France a perdu, momentanément, son capitaine en la personne d'Antoine Dupont. La faute à une rupture du ligement croisé du genou droit survenue en mars qui l'éloigne des terrains depuis. La star du rugby français reste quand même très active en dehors de son domaine et participe à de multiples évènements sportifs en tout genre. Pour L'Equipe, il s'est confié sur la rencontre avec une star qui l'a chamboulé.

Antoine Dupont est écarté des pelouses depuis le 8 mars dernier et la rupture de son ligament croisé du genou droit face à l'Irlande au Tournoi des 6 nations (42-27). Les journées sont longues pour le demi de mêlée du XV de France qui a finalement remporté la compétition sans lui, et pour la star du Stade toulousain. Figure phare du rugby français, Dupont était présent au Festival de Cannes et à divers évènements de renom comme un festival de Louis Vuitton notamment ou encore au Grand Prix de Monaco en Formule 1 à la fin du mois de mai.

«Messi ? Ca m'avait fait plus vibrer de rencontrer Zizou, parce que c'est notre idole à tous» Antoine Dupont a connu une ascension assez linéaire dans le coeur des Français avec les compétitions auxquelles il a pris part avec le XV de France dont la Coupe du monde 2023 et les Jeux Olympiques de Paris 2024 aux côtés de l'équipe de rugby à 7. De plus, Dupont a participé à la dernière tournée des Enfoirés pour les Restos du coeur. Figure incontournable de l'ovalie, Antoine Dupont a rencontré une idole, légende tricolore du Ballon rond : Zinedine Zidane. En interview pour L'Equipe, il s'est livré sur cette rencontre spéciale à ses yeux. « Celle avec Zizou (Zinédine Zidane). Même si j'ai aussi croisé Lionel Messi l'an dernier, ça m'avait fait plus vibrer de rencontrer Zizou, parce que c'est notre idole à tous. C'était le lendemain du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 face à la Nouvelle-Zélande (victoire 27-13) »