Antoine Dupont : Gros doute pour la suite de sa carrière ?

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont ne retrouvera pas les terrains avant novembre et doit désormais travailler dans l'ombre pour sa rééducation. La star du XV de France, même si elle refuse de dramatiser sur la situation, avoue avoir un léger doute quant à sa capacité à retrouver son meilleur niveau à l'avenir...

« Je trouve que ce n'est pas tellement comparable, parce que je vis cette seconde blessure au genou à un moment totalement différent de ma carrière. Quand ça m'est arrivé la première fois, j'effectuais ma première saison au Stade Toulousain, j'avais énormément d'envie et de motivation. Cela avait été très dur de ne pas pouvoir la terminer. Depuis, j'ai quand même eu la chance de vivre beaucoup de choses, de traverser des saisons très riches, très intenses, et même très fatigantes. J'essaie donc de prendre ce second coup d'arrêt comme une opportunité pour me reposer et travailler différemment. C'est pour ça que je préfère prendre mon temps plutôt que de miser sur un retour rapide », indique Antoine Dupont .

Des doutes sur son niveau à l'avenir ?

Et Antoine Dupont poursuit en avouant malgré tout qu'il lui arrivait de s'interroger sur sa récupération et sa capacité à retrouver son meilleur niveau à l'avenir après cette grosse blessure : « Possible que je ne revienne pas aussi fort qu’avant ? Ça me traverse l'esprit de temps en temps, oui, parce que je suis encore loin d'un retour sur le terrain, et qu'une rupture des croisés est toujours une blessure très longue. Mais c'est aussi quelque chose qui se soigne très bien aujourd'hui, avec des schémas de récupération et des process de rééducation très efficaces, à condition de respecter les délais et les différentes étapes. Je connais déjà la recette et j'espère que ça reviendra comme avant, même si on ne peut jamais en être sûr. En fait, je ne suis pas plus inquiet que ça », indique le capitaine du XV de France.