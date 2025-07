Antoine Dupont - UBB : La rencontre au sommet !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand absent de la dernière finale du Top 14 remportée par son équipe du Stade Toulousain face à l'UBB, Antoine Dupont était malgré tout présent en tribune pour ce choc au sommet. Et la star du XV de France, heureuse de ce nouveau succès toulousain en championnat, en cache pas pour autant sa frustration de n'avoir été que spectateur de cette affiche contre l'UBB.

« C'était dur à vivre dans les tribunes au niveau du coeur, parce qu'on se sent impuissant. C'était quand même hyper tendu et serré. Au regard de la saison réalisée, une défaite m'aurait vraiment attristé. Si je me sens impliqué même si je n’ai joué que trois matchs de Top 14 ? Oui bien sûr, ça compte ! Je m'inclus dedans, même si j'ai beaucoup moins participé cette saison », confie Antoine Dupont , qui a donc certainement hâte de pouvoir retrouver la compétition avec le Stade Toulousain et de pouvoir croiser le fer avec l' UBB qui a réalisé une saison impressionante.

Antoine Dupont annonce un challenge avec Toulouse

Et alors que cette génération du Stade Toulousain est en train de se hisser parmi les meilleurs en terme de palmarès, Antoine Dupont se compare aux anciens : « Oui, on commence à venir titiller les plus gros palmarès du club. Mais il faut quand même se rappeler que c'était bien plus facile à leur époque ! Faire de notre génération la plus titrée de l'histoire du club est un challenge qui nous motive parce qu'on sent qu'on a l'équipe pour réussir de grandes choses, et pas qu'une fois. La saison où on ne remporte rien, en 2022, avait été très dure à digérer, parce qu'on savait qu'on n'avait pas joué à notre niveau et que c'était du gâchis », indique la star du XV de France.