Fin de carrière : La grosse annonce d’Antoine Dupont !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Âgé de 28 ans, Antoine Dupont est la star incontestable du rugby français. Le capitaine du XV de France fait le point sur son avenir et répond notamment dans un entretien accordé à L’EQUIPE sur ses plans de fin de carrière. L’occasion pour Dupont de confier qu’il fonctionnera uniquement au feeling et à l’écoute de son corps.

Antoine Dupont a-t-il un plan de carrière bien précis en tête pour les années qu’il lui reste à disputer au plus haut niveau, alors que le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain fêtera ses 29 ans en novembre prochain ? Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, il évoque sans détour la question, et Antoine Dupont affiche un souhait assez simple en ce qui concerne son avenir et son futur départ à la retraite.

« J’espère que ce sera ma tête et non mon corps qui m’arrêtera »

« Si je me suis fixé un âge limite ? Non, ça se fera au feeling. En fonction de l'évolution de mon corps, de ma tête. Souvent, quand un sportif arrête, c'est soit parce qu'il en a marre, soit parce qu'il n'en peut plus physiquement. Dans mon cas, j'espère que ça sera ma tête et pas mon corps qui m'arrêtera, et ce le plus tard possible. Mais on ne peut pas prévoir à l'avance comment ça se passera », assure la star du XV de France.