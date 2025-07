Antoine Dupont : Le changement d’équipe est annoncé ?

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme ce fut le cas lors des JO de Paris 2024 il y a un an, Antoine Dupont pourrait de nouveau lâcher temporairement le XV de France et changer d'équipe pour disputer les prochains Jeux en rugby à 7 à Los Angeles, en 2028. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a clairement ouvert la porte à ce challenge dans les colonnes de L'EQUIPE.

« Un accomplissement personnel incroyable »

« Le titre olympique a changé mon niveau d'exposition, déjà. Et même celui du rugby en général et du rugby à 7 plus précisément. Après les Jeux, beaucoup de gens se sont mis à regarder du rugby, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément ce sport avant. Pour moi, ça a été évidemment un accomplissement personnel incroyable. Une médaille d'or n'est pas quelque chose qu'on ambitionne quand on est gamin dans le rugby. Dans mon cas, c'est venu sur le tard, à un moment où j'avais envie de marquer mon sport en faisant quelque chose qui me stimulait et dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là de ma carrière. Et quand on relève un défi pour lequel on a mis autant d'énergie, c'est toujours très fort », annonce Antoine Dupont, qui se voit bien remettre ça dans trois ans aux États-Unis.