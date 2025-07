Antoine Dupont, l’annonce inquiétante sur son genou !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 8 mars dernier, lors du Tournoi des VI Nations et d'une rencontre entre l’Irlande et le XV de France, Antoine Dupont se blessait grièvement au genou. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le joueur du Stade Toulousain connait un tel pépin au cours de sa carrière. C’est d’ailleurs pour cela qu’il ne veut prendre aucun risque et précipiter son retour afin d’économiser ses genoux déjà bien endommagés.

Absent depuis quelques mois déjà, Antoine Dupont poursuit actuellement sa convalescence. Présent du côté du Japon dans le cadre de l’Exposition Universelle, le joueur du Stade Toulousain en a dit plus sur son futur retour à la compétition. Et pour L’Equipe, Dupont a notamment confirmé viser le mois de novembre pour rejouer à nouveau : « On en sera alors à huit mois depuis ma blessure au genou droit. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable. J'espère que tout se passera bien d'ici là ».

« Des genoux, je n'en ai que deux, dont un qui est déjà bien abîmé » Visant donc un retour en novembre, Antoine Dupont ne devrait pas être là pour les matchs du XV de France de fin d’année face à l’Afrique du Sud, les Fidji et l’Australie. Il faut dire aussi que le demi de mêlée n’entend pas se presser pour revenir à tout prix à la compétition, souhaitant prendre soin de ses genoux, qui sont loin d’être dans le meilleur des états comme l’a fait savoir Antoine Dupont au quotidien sportif : « Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des rendez-vous internationaux. Il me reste encore quelques années de carrière, et des genoux, je n'en ai que deux, dont un (le droit) qui est déjà bien abîmé. Il faut donc que j'en prenne soin ».