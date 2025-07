Transferts : Il claque la porte de l’UBB et balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mécontent de son temps de jeu sur la fin de saison, Mahamadou Diaby a donc décidé de quitter l'UBB cet été et s'est engagé avec Perpignan. Dès le mois de juin le troisième ligne s'était confié sur ses envies de départ et avait tenu à régler ses comptes avec la direction de l'UBB pour justifier cette décision.

Mahamadou Diaby (34 ans) et l'UBB, c'est terminé ! Le troisième ligne, qui évoluait en Gironde depuis 2017, a décidé de claquer la porte à un an de la fin de son contrat pour rejoindre Perpignan où sa signature a été officialisée la semaine dernière. Et en juin dernier, dans un large entretien accordé au Midi Olympique, Diaby lâchait ses vérités sur sa volonté de quitter l'UBB : « Je n’est pas parce que je suis mécontent de ne pas avoir joué les phases finales que je veux quitter le club, j’avais pris la décision avant. Le fait que je fasse part à mon président de mon mécontentement et de mon incompréhension de ne pas avoir joué la phase finale de Top 14 est un autre sujet. Depuis la finale de Coupe d’Europe, je suis le seul joueur du groupe à ne pas avoir remis les pieds sur le terrain une seule minute. Mais le sujet initial était de demander à mon président de me libérer de ma dernière année de contrat, celle de l’année prochaine », indiquait Diaby, mécontent de son temps de jeu avec l'UBB en fin de saison.

« J'ai fait le job » « Je veux me libérer de ma dernière année de contrat tout simplement parce que j’ai le sentiment, après huit ans à l’UBB, d’avoir fait le "job". Le président m’avait fait venir à l'époque pour une raison bien précise, pour faire évoluer le club et son style de jeu. Lors de mes huit années ici, j’ai énormément joué, j’ai connu plusieurs managers… J’ai le sentiment du devoir accompli avec cette première étoile ramenée au club. Pour être honnête, je sais aussi lire entre les lignes », avait précisé Mahamadou Diaby dans cet entretien, réalisé avant qu'il n'acte son départ de l'UBB pour Perpignan.