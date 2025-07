Antoine Dupont fait une annonce sur son grand retour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une grosse blessure en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont a dû subir une opération et travaille désormais en coulisses sur sa rééducation afin de pouvoir retrouver les terrains le plus rapidement possible. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a d'ailleurs fait une petite annonce à ce sujet lundi, à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet.

En mars dernier, alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du match en Irlande. Le verdict était sans appel pour la star des Bleus et du Stade Toulousain : plusieurs mois d'absence, et un long parcours du combattant avant de pouvoir reprendre la compétition aux alentours du mois de novembre. D'ailleurs, Antoine Dupont semble déjà très motivé à l'idée de pouvoir retrouver les terrains...

« Une grande fierté pour moi de représenter mon pays » Dupont s’est exprimé lundi sur France 2 lors de l'émission spéciale 14 juillet depuis le Japon, en sa qualité d’ambassadeur du pavillon français pour l'exposition universelle d’Osaka : « Je sais que vous venez de finir le défilé en France. On l'a suivi avec de la distance depuis le Japon mais avec beaucoup d'émotions et de fierté. Je suis du coup à Osaka pour l'exposition universelle. C'est une grande fierté pour moi de représenter mon pays et de voir l'engouement que peut susciter la France au Japon », a indiqué la star du XV de France.