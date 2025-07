Antoine Dupont : Rapprochement avec l’UBB ?

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Star majeure du rugby français grâce à ses solides performances depuis des années avec le XV de France et le Stade Toulousain, Antoine Dupont s'est trouvé un havre de paix pour passer du temps libre et se reposer. Une magnifique villa sur le Bassin d'Arcachon, en Gironde, estimée à plusieurs millions d'euros. De quoi lui permettre de potentiellement se rapprocher de l'UBB pour la suite de sa carrière ?

Antoine Dupont a donc choisi le quartier du Pyla, à La Teste-de-Buch, pour y faire construire une magnifique villa estimée à plusieurs millions d'euros. Construite sur un terrain de 1200 mètres carrés, avec une surface habitable de 310 mètres carrés, cette demeure possède même une piscine et bénéficie d'un emplacement idéal à proximité des plus belles plages du Bassin. Suffisant pour imaginer un potentiel avenir d' Antoine Dupont du côté de l' UBB , le véritable club qui monte en ce moment dans le rugby français ?

« Tant mieux que Bordeaux soit à ce niveau-là »

En janvier dernier, à l'occasion d'une conférence de presse, Antoine Dupont n'avait d'ailleurs pas manqué de saluer les progrès majeurs de l'UBB : « À chaque fois qu’il y a une équipe qui est performante, qui a des bons résultats, on a envie de s’y confronter. On a envie de montrer qu’on peut rivaliser, qu’on peut être meilleur. Tant mieux que Bordeaux soit à ce niveau-là. Cela nous pousse, et cela pousse aussi les autres équipes. Cela montre aussi que le rugby français performe aussi au niveau de la scène européenne. Tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. Ça va nous pousser jusqu’à la fin de la saison, j’espère », indiquait la star du Stade Toulousain, qui ne semble donc pas insensible au visage affiché ces derniers mois par l'UBB. Reste à savoir si sa villa girondine pourrait être un argument supplémentaire pour se rapprocher de son club rival.