Nouvelle recrue à l’UBB : Il regrette son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour à l'UBB cet été trois ans après son départ pour le Racing 92, Cameron Woki semble avoir tout mis en oeuvre en coulisses pour retrouver la Gironde. En effet, le troisième ligne du XV de France semble avoir amèrement regretter son transfert en Île de France à l'été 2022 comme l'annonce clairement le président de l'UBB, Laurent Marti.

L’Union Bordeaux-Bègles a récemment officiellement annoncé le retour de Cameron Woki, le deuxième ou troisième ligne de 26 ans, qui avait quitté le club girondin pour le Racing 92 en 2022 après cinq saisons passées dans le club girondin. Ce retour est donc acté après une saison compliquée au Racing pour Woki, qui avait vraisemblablement affiché beaucoup de remords en coulisses après sa décision de quitter l'UBB il y a trois ans.

« Il disait qu’il regrettait » Dans un entretien accordé à Top Rugby, le président de l'UBB Laurent Marti fait des révélations pour le moins inattendues au sujet de Cameron Woki et de son retour au club : « Dès la saison passée, Cameron avait commencé à envoyer quelques messages en disant qu’il regrettait un peu Bordeaux et je crois que la greffe à Paris n’avait pas vraiment pris. Cette année, il a été un peu plus insistant », assure le dirigeant bordelais.