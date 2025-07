Antoine Dupont, le retour surprise ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Dupont est loin des terrains de rugby. Et ce, à cause d'une grave blessure au genou contractée lors d'un choc pendant le Tournoi des 6 nations avec le XV de France en mars dernier. Star du rugby français, le demi de mêlée attend patiemment son heure pour son retour à la compétition avec le Stade toulousain. Un tout autre retour pourrait avoir lieu en amont à Toulouse.

Le 8 mars 2025, Antoine Dupont vivait un triste après-midi à l'Aviva Stadium de Dublin. Certes, le XV de France s'imposait en Irlande sur le score de 42 à 27 et se rapprochait d'un nouveau sacre au Tournoi des 6 nations. Cependant, le capitaine des Bleus ne l'a pas terminé. La faute à un déblayage rugueux en sortie de ruck de la part de Tadgh Beirne entre autres. Résultat : rupture du ligament croisé du genou droit, également touché au ménisque et au ligament collatéral pour le demi de mêlée.

En pleine convalescence, Antoine Dupont multiplie les apparitions publiques Depuis, Antoine Dupont est en convalescence et n'a bien évidemment plus foulé une pelouse. En parallèle, la star du rugby français multiplie les apparitions seul ou accompagné de sa compagne Iris Mittenaere à Roland-Garros ou bien au défilé Louis Vuitton à Paris avec notamment Victor Wembanyama et Omar Sy dernièrement. De plus, avec son frère Clément, Antoine Dupont a ouvert son restaurant au domaine familial à Castelnau-Magnoac. Et il se pourrait que le demi de mêlée du Stade toulousain effectue un retour surprise à Toulouse.