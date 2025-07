Dupont et Ntamack : Le naufrage historique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Dupont et Romain Ntamack sont aux abonnés absents. La faute à des inaptitudes physiques chez les deux stars et tauliers du XV de France. Pour cette tournée estivale en Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié se doit de composer des compositions de départ bien différentes. Ce qui lui a valu un revers historique. Explications.

Une semaine après une première opposition plutôt encourageante pour le premier test-match face aux All Blacks de cette tournée estivale néo-zélandaise (défaite 27 à 31), le XV de France grandement remanié pour cause d'absences de taille à l'image de celles d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack tous deux blessés, a coulé du côté de Wellington. « Il y a eu aussi un cumul de temps forts pour eux, dans le jeu au près notamment. Ils avaient le momentum, l’élan. Nous voulions défendre partout et au final, nous étions moins présents partout, moins présents où le jeu se passe. On a été un peu spectateurs, en somme. Pour autant, on a réussi à rectifier le tir en deuxième période », regrettait Fabien Galthié au terme de la déroute des Bleus samedi (43-17).

Galthié n'a jamais connu ça, des démons de 2019 ressurgissent ! Une défaite qui difficile à digérer pour les suiveurs du XV de France et pour Fabien Galthié. Cet écart de 26 points n'avait jamais été enregistré par l'équipe nationale depuis la prise de fonctions du sélectionneur en 2020. Sur le sol néo-zélandais, les Bleus ont encaissé 43 points via 6 essais, 5 transformations et 1 pénalité. Une telle déroute n'était plus arrivée depuis le lourd revers concédé face à l'Angleterre le 10 février 2019 pendant le Tournoi des 6 nations lorsque Jacques Brunel était le sélectionneur du XV de France (44-8).