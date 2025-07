UBB : Le retour qui fait craindre le pire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la défaite en finale de Top 14 face au Stade Toulousain, l’UBB a réalisé une très grande saison avec notamment sa sacre en Champions Cup. Menée notamment par Maxime Lucu et Matthieu Jalibert, la formation bordelaise a brillé et la question est maintenant de savoir comment va se passer la saison prochaine. Faire mieux ou aussi bien s’annonce compliqué pour Yannick Bru et l’entraîneur de l’UBB sait déjà les complications qui s’annoncent.

Ça ne s’est joué à rien pour que l’UBB finisse la saison en apothéose. Après avoir remporté la Champions Cup, Maxime Lucu, Matthieu Jalibert et compagnie avaient réussi à se qualifier pour la finale du Top 14. Mais voilà qu’au terme d’un scénario exceptionnel, la rencontre, après prolongation, a penché en faveur du Stade Toulousain. Il a donc fallu se contenter de la deuxième place pour l’UBB. Un échec dont il va falloir se relever la saison prochaine…

« J’avais déjà dit aux staffs que la reprise allait être difficile » Entraîneur de l’UBB, Yannick Bru s’est prononcé sur la prochaine saison. Redoutant d’ores et déjà certains problèmes pour le retour à la compétition, il a expliqué dans un entretien à Midi Olympique : « Je redoute la saison d’après ? Même avant la finale, gagnée ou perdue, j’avais déjà dit aux staffs que la reprise allait être difficile. Donc, si on pouvait remporter la finale, il fallait le faire. Par caractère, je m’attends toujours au pire. Comme ça, je n’ai que des bonnes surprises. Je sais que la reprise sera difficile. Mais c’est aussi un challenge pour l’ensemble du staff de se renouveler, mêmes si le fond du problème reste le même. C’est être compétitif et rivaliser avec les meilleurs pour aller chercher les trophées, mais cela va être un challenge pour le staff d’être ingénieux dans la forme. Quelles seront nos cibles ? Comment allons nous exprimer notre vision de la performance sur les deux prochaines années ? ».