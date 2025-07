Surprise, il réclame son transfert à l'UBB !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue d'une saison historique, l'Union Bordeaux-Bègles a décidé de lancer les grandes manœuvres pour se renforcer cet été. Ainsi, pas moins de 9 joueurs ont débarqué en Gironde et parmi eux un certain Cameron Woki qui fait son grand retour, trois ans après son départ. Et Laurent Marti, président de l'UBB, révèle que c'est le joueur lui-même qui a réclamé son transfert.

Vainqueur de la première Champions Cup de son histoire, l'Union Bordeaux-Bègles a failli réaliser un doublé historique avant de finalement s'incliner en finale du Top 14 contre le Stade Toulousain au terme d'un match exceptionnel. Et afin de continuer sa progression et d'essayer de faire tomber les Rouge-et-Noir, l'UBB se renforce massivement cet été. Cinq avants ont déjà signé Louis Mary, Gaëtan Barlot, Cameron Woki, Boris Palu et Jean-Luc Du Preez, tandis que quatre arrières ont également rejoint la Gironde : Martin Page-Relo, Valentin Hutteau, Xan Mousques et Salesi Rayasi. Mais le transfert qui fait évidemment le plus parler est celui de Cameron Woki, qui fait son retour à l'UBB trois ans après son départ. Et Laurent Martin, le président du club champion d'Europe, assure que c'est bien l'international français qui a appelé pour son revenir.

Cameron Woki a réclamé son retour à l'UBB « Dès la saison passée, Cameron avait commencé à envoyer quelques messages en disant qu’il regrettait un peu Bordeaux et je crois que la greffe à Paris n’avait pas vraiment pris. Cette année, il a été un peu plus insistant. En fin de saison, il y a eu un contexte où on a estimé que tout était réuni. Il fallait remplacer Guido Petti, il nous fallait un expert sur la touche et il est très fort là-dessus », révèle-t-il au micro de Top Rugby avant de poursuivre.