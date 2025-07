Transferts à l'UBB : Grosse annonce sur le mercato XXL !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Un peu plus d'une semaine après la défaite de l'UBB en finale de Top 14 contre le Stade Toulousain, Yannick Bru se projette déjà sur la saison prochaine. Et le coach girondin, qui s'attend à un véritable challenge pour cet exercice 2025-2026 après avoir réalisé de grandes choses avec l'UBB ces derniers mois, se réjouit du mercato très agité de son équipe qui s'apprête à accueillir une dizaine de nouvelles recrues cet été.

Vainqueur de la Champions Cup et finaliste malheureux du Top 14 contre le Stade Toulousain, l'UBB vient de vivre une folle saison. Emmenée notamment par un Matthieu Jalibert en forme olympique, l'équipe de Yannick Bru est passée toute proche d'un remarquable doublé, et le coach bordelais se projette d'ores et déjà sur la saison prochaine avec ses futures recrues déjà officialisées par l'UBB : Louis Mary, Gaëtan Barlot, Cameron Woki, Boris Palu et Jean-Luc DU Preez pour les avants ; Martin Page-Relo et Salesi Rayasi pour les arrières.

Sacré défi pour l'UBB Dans un entretien accordé au Midi Olympique, Yannick Bru évoque la prochaine saison qui attend l'UBB : « Même avant la finale, gagnée ou perdue, j’avais déjà dit aux staffs que la reprise allait être difficile. Donc, si on pouvait remporter la finale, il fallait le faire. Par caractère, je m’attends toujours au pire. Comme ça, je n’ai que des bonnes surprises. Je sais que la reprise sera difficile. Mais c’est aussi un challenge pour l’ensemble du staff de se renouveler, même si le fond du problème reste le même. C’est être compétitif et rivaliser avec les meilleurs pour aller chercher les trophées, mais cela va être un challenge pour le staff d’être ingénieux dans la forme. Quelles seront nos cibles ? Comment allons-nous exprimer notre vision de la performance sur les deux prochaines années ? Là, on est toujours sur le temps des vacances, mais c’est vrai que j’ai demandé à tous les responsables de réfléchir à la manière dont on pourrait se renouveler, proposer quelque chose d’appétissant pour les joueurs dès début août », assure le coach bordelais, qui évoque ensuite le mercato agité de son équipe avec beaucoup de nouvelles têtes dans le vestiaire.