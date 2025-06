Antoine Dupont - Transfert : L’UBB sur le coup !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au moment de quitter son club formateur de Auch pour franchir un cap et découvrir le Top 14 en 2014, Antoine Dupont avait l'embarras du choix. Le demi de mêlée du XV de France, déjà approché à cette époque par le Stade Toulousain, avait finalement opté pour Castres. Mais son frère annonce que l'UBB était également sur le coup pour le transfert d'Antoine Dupont...

On ne présente plus Antoine Dupont, qui s'est imposé ces dernières années comme la grande star du rugby français, que ce soit sous le maillot du XV de France ou bien celui du Stade Toulousain, club qu'il avait rejoint en 2017 en provenance de Castres. Mais trois ans auparavant, alors qu'il évoluait encore du côté de Auch, son club formateur, Dupont avait l'embarras du choix sur le marché des transferts pour lancer son aventure en Top 14. Et l'UBB, qui fait sensation cette saison avec notamment sa victoire en Champions Cup, était sur le coup.

« Bordeaux-Bègles était sur les rangs » Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en novembre dernier, le frère d'Antoine Dupont, Clément, faisait une grosse révélation sur l'intérêt de l'UBB pour la star du XV de France à cette époque. Mais c'est finalement Castres qui a réussi à obtenir son transfert : « Il nous a toujours demandé notre avis, même si c'est toujours lui qui a eu le dernier mot. Après son année en Crabos à Auch, je pensais que ça serait mieux pour lui qu'il aille à Bordeaux-Bègles, qui était aussi sur les rangs. Mais il a choisi Castres et il a eu raison », lâche le frère d'Antoine Dupont.