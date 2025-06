XV de France : Dupont imité, Galthié n'en peut plus !

La fin de saison bat son plein en Top 14, mais pendant ce temps-là Fabien Galthié prépare déjà les prochaines échéances pour le XV de France. Et ça ne s’annonce pas simple, puisqu’après Antoine Dupont les cadres des Bleus se blessent les uns après les autres, avec la liste qui s’allonge au fil des semaines.

Après la désillusion de 2023, tous les yeux sont tournés vers 2027. Car l’élimination en quart de finale contre l’ Afrique du Sud reste toujours en travers de la gorge et le XV de France a faim de titre, surtout avec une première Coupe du monde dans l’histoire du rugby tricolore. La course a commencé et nous somme presque à la moitié du chemin, avec l’avenir à court terme qui ne s’annonce pas simple.

Car si le vivier français est immense, le XV de France a perdu des pièces très importantes ces derniers mois. C’est évidemment le cas d’ Antoine Dupont , qui s’est blessé au genou lors du Tournoi des 6 Nations 2025 et qui ne sera de retour au mieux qu’à l’automne prochain, même si certains parlent plutôt du début de l’année 2026. Mais il n’est pas seul à l’infirmerie puisqu’on y retrouve également Peato Mauvaka , lui aussi absent pour au moins cinq ou six mois, sans parler d’un Romain Ntamack aux prises avec des pépins au genou.

Atonio out, Wardi aussi

Un autre titulaire du XV de France les a rejoints, puisque La Rochelle a récemment annoncé une blessure pour Uini Atonio. D’après les informations de L’Equipe, le pilier droit aux 70 sélections souffre d’une désinsertion à l’ischio-jambier et sera absent plusieurs mois. Et ce n’est pas tout, puisque son coéquipier Reda Wardi est également out ! Pour lui on parle toutefois d’une absence plus courte, avec une durée de deux mois, mais il ratera tout de même la tournée estivale en Nouvelle-Zélande.