Antoine Dupont, le salaire XXL qui l'attend !

Avec près de 600 000€ par an au Stade Toulousain, Antoine Dupont est aujourd'hui l'un des joueurs les mieux payés du Top 14. Mais voilà que d'ici peu, les émoluments du demi de mêlée du XV de France pourraient connaitre une explosion. En effet, une révolution se préparerait et elle pourrait changer la face du rugby telle qu'on la connait. Et cela pourrait par conséquent impacter également les gains de Dupont. Explications.

Des gros salaires pour séduire les stars !

De quelle manière le salaire d'Antoine Dupont pourrait-il exploser ainsi ? Cela pourrait être possible grâce au projet baptisé R360. Comme le rapporte Sud Ouest, on pourrait assister à une véritable révolution du rugby professionnel, menée par Mike Tindall, ancien joueur de l'Angleterre et membre de la famille royale britannique. Quel est alors exactement ce projet ? Celui-ci prévoirait la création d'un circuit de 12 franchises, 8 masculines et 4 féminnes, à travers le monde. L'objectif serait ensuite de recruter les plus grandes stars de l'ovalie, dont Antoine Dupont bien évidemment. Et pour convaincre ces noms clinquants, des salaires 20 à 30% supérieurs à ceux du Top 14 et qui peuvent atteindre le million de dollars seraient promis.