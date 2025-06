Antoine Dupont : 4000€ pour s’afficher avec style auprès d’Iris Mittenaere

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présents dans les tribunes de Roland-Garros dimanche dernier pour assister à la finale légendaire entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, Antoine Dupont et sa compagne Iris Mittenaere n'ont pas manqué une miette de ce fablueux spectacle. Et pour l'occasion, la star du XV de France était d'ailleurs vêtu en Louis Vuitton de la tête aux pieds, pour une valeur totale de 4000€. Explications.

5h29 de jeu, pour un incroyable retournement de situation et un scénario de légende : C'est un fait, cette finale de Roland-Garros 2025 entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz restera dans les annales, et elle a finalement tourné en faveur de l'Espagnol qui s'est imposé au bout du suspens. Une rencontre à laquelle de nombreuses personnalités ont assisté, et ce fut notamment le cas d'Antoine Dupont et de sa compagne, Iris Mittenaere, qui ont attiré tous les regards sur eux. Il faut dire que le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain avait de quoi se faire remarquer...

Antoine Dupont et ses 4000€ de Vuitton En effet, comme l'analyse GQ, Antoine Dupont arborait fièrement un ensemble de la marque Louis Vuitton, dont il est l'égérie depuis mars 2024. Pour le haut, une chemise manches courtes d'une valeur de 1600€, sur laquelle on retrouve les emblématique initiales "LV" brodées en gros sur la poitrine. Et pour compléter la tenue, Dupont arborait également un pantalon gris ainsi qu'un blouson, lui aussi signé Louis Vuitton et vendu à 2300€. Au total, la star du XV de France portait donc pour près de 4000€ de vêtement, de quoi briller aux côtés d'Iris Mittenaere.