Iris Mittenaere «pas jolie», son calvaire avant Antoine Dupont

Pierrick Levallet

Antoine Dupont et Iris Mittenaere officialisent leur relation. Déjà aperçus très complices après le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans et la reine de beauté ont été ensembles lors du Festival de Cannes et à Roland-Garros. La Miss France et Miss Univers 2016 a d’ailleurs révélé le calvaire qu’elle a vécu plus jeune, bien avant de rencontre le capitaine du XV de France.

Iris Mittenaere a toutefois vécu un calvaire bien avant de rencontrer le capitaine du XV de France. Et elle n'a pas manqué de lever le voile sur le sujet.

«Il m’a fallu du temps pour m’accepter» « J’étais très très mince. C’était très compliqué pour moi, je me trouvais vraiment pas jolie. Il m’a fallu du temps pour m’accepter et me trouver un peu jolie » expliquait la reine de beauté en 2018 dans l’émission Salut Les Terriens - aujourd'hui disparue mais animée par Thierry Ardisson à l'époque - dans des propos rapportés par Melty.