Antoine Dupont, le remplaçant que personne n’attendait !

Gravement touché au genou pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Antoine Dupont va manquer la fin de saison avec le Stade toulousain. Ugo Mola semble toutefois avoir trouvé son remplaçant pour les phases finales du Top 14. Et l’identité du joueur a de quoi surprendre.

La malédiction continue à Toulouse

Le Stade toulousain va d’ailleurs devoir faire avec un autre absent de poids. Ange Capuozzo s’est blessé contre Perpignan samedi dernier et souffrirait d’une fracture du péroné gauche. L’Italien - qui pouvait dépanner dans la mêlée - ne devrait pas pouvoir jouer la fin de saison, comme Antoine Dupont. Ugo Mola a aussi perdu Mathis Castro-Ferreira, qui a reçu un violent coup à la mâchoire contre Perpignan et a même perdu plusieurs dents sur le choc, et Joël Merkler, touché au genou. La malédiction s’est pas levée au-dessus du Stade toulousain. À voir si Jack Willis saura faire oublier ces catastrophes.