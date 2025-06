Antoine Dupont : Incroyable, Jalibert le rejoint !

Souvent critiqué, Matthieu Jalibert est dans la forme de sa vie, avec une fin de saison tonitruante. Celui qui est boudé par Fabien Galthié avec le XV de France s’est refait une santé dans son club de l’Union Bordeaux-Bègles, s’offrant même le luxe d’égaler l’un des records d’Antoine Dupont.

Avant, on pouvait dire que tout le monde nous enviait Antoine Dupont. Mais il y a un deuxième Français qui fait désormais fureur à l’étranger ! Il s’agit de Matthieu Jalibert, qui a éclaboussé la Champions Cup de tout son talent. Et certains à l’étranger ne comprennent pas comment l’ouvreur de l’UBB n’arrive pas à trouver plus de place avec le XV de France, où Fabien Galthié lui préfère Romain Ntamack et Thomas Ramos.