Antoine Dupont zappe Iris Mittenaere !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, Antoine Dupont et Iris Mittenaere ont été aperçus cote à cote dans les travées du court Philippe-Chatrier pour assister à la finale homme de Roland-Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Sur Instagram, la star du XV de France a partagé plusieurs clichés de son « week-end parisien », en prenant soin de masquer l’ancienne Miss Univers.

Victime d'une rupture d'un ligament croisé de son genou droit avec le XV de France lors du Tournoi des Six Nations, Antoine Dupont doit prendre son mal en patience avant de retrouver les terrains. Une absence qui lui permet de prendre part à divers événements en compagnie d’Iris Mittenaere, avec qui il est en couple depuis plusieurs mois. Les deux tourtereaux ont été aperçus à Cannes pour le festival de cinéma, à Monaco pour le Grand Prix de Formule 1 mais également à Roland-Garros.

Le« week-end parisien » d’Antoine Dupont Ce dimanche, Antoine Dupont et Iris Mittenaere ont assisté à la finale d’anthologie entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6). Le couple ne s’est pas trompé en se rendant du côté de la Porte d’Auteuil pour une rencontre qui restera dans l’histoire, longue de 5 h 29. Sur Instagram, la star du Stade Toulousain a posté plusieurs clichés de son « week-end parisien », sur lesquels on le voit dans les travées du court Philippe-Chatrier, dans une salle de musculation mais également au restaurant.