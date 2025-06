Antoine Dupont - Iris Mittenaere : Le rendez-vous à Paris qui n’échappe à personne !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une habitude, les stars sont généralement nombreuses pour assister à la finale de Roland-Garros. Ce dimanche, Antoine Dupont et Iris Mittenaere étaient notamment présents du côté de la Porte d’Auteuil pour assister à la rencontre opposant Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Une nouvelle apparition en public pour le couple, que l’on a récemment aperçu à Cannes et à Monaco.

Ils ne se cachent plus ! Alors que la presse people a révélé il y a quelques mois l’idylle amoureuse entre Antoine Dupont, star du XV de France, et Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, le couple enchaîne désormais les apparitions ensemble. Aperçus à Cannes pour le Festival il y a quelques jours, sans pour autant prendre la pose ensemble sur le tapis rouge, mais aussi en Principauté pour le Grand Prix de Monaco en Formule 1, les deux tourtereaux étaient ce dimanche du côté de la Porte d’Auteuil pour assister à la finale de Roland-Garros entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Antoine Dupont et Iris Mittenaere à Roland-Garros Installés à côté de Tony Parker, Iris Mittenaere et Antoine Dupont ont ainsi pu profiter du spectacle sans masquer leur complicité. Pour rappel, la star du XV de France est blessée jusqu’à la fin de l’année. Cette semaine, son entraîneur en sélection était justement revenu sur la vie privée de son joueur qui ne passe pas inaperçue.