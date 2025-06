XV de France : Le projet de folie sans Antoine Dupont !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Afin de composer son groupe pour la tournée estivale en Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié est confronté à un sérieux casse-tête. Déjà privé d'Antoine Dupont, le sélectionneur du XV de France a établi un plan bien rôdé mais assez complexe pour constituer un groupe de 42 joueurs qui défieront les All-Blacks à trois reprises.

Gathié, l'énorme casse-tête

« Dans la nuit des deux premiers barrages de Top 14, on appellera les perdants pour tenter de les transformer en une équipe capable de challenger l’Angleterre à Twickenham. Une semaine plus tard, dans la nuit des demi-finales cette fois-ci, on appellera alors les perdants pour les emmener en Nouvelle-Zélande. En clair, on va construire des sélections avec ces joueurs-là. Vous imaginez un peu le processus ? En quelques jours, il faut transformer cette majorité de joueurs inexpérimentés en une équipe capable d’aller défier les All Blacks », confie-t-il dans une interview accordée au Midi-Olympique, avant de reconnaître qu'il s'attend à trois rencontres très compliquées.