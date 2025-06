Dupont - Ntamack : La sortie cash de Fabien Galthié !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces dernières années, le rugby français peut se targuer d’avoir dans ses rangs certains des meilleurs joueurs de la planète, à l’instar d’Antoine Dupont et Romain Ntamack, amenant certains observateurs à dire que Fabien Galthié dirige la « plus belle génération de l’histoire du rugby français », de quoi agacer le sélectionneur des Bleus.

C’est incontestable, le XV de France dispose d’une génération en or incarnée notamment par Antoine Dupont et Romain Ntamack. De quoi parfois valoir des critiques à la sélection tricolore, pointée du doigt avant sa victoire au Tournoi des Six Nations pour son palmarès, notamment suite à son élimination du Mondial en France (2023) par l'Afrique du Sud (29-28) dès les quarts de finale. Interrogé par Midi-Olympique sur la « plus belle génération de l’histoire du rugby français », Fabien Galthié a vivement réagi.

« Comment pouvez-vous dire des choses pareilles ? » « (Il éclate de rire) Je m’y attendais, à celle-là ! J’ai joué en équipe de France avec Blanco, Lagisquet, Califano, Pelous, Dominici, Benetton, Lamaison, Benazzi, Sadourny, Tournaire, Garbajosa, Gonzalez, Jauzion, Harinodoquy, Rougerie, Betsen, Magne, Ibanez… Et je parle uniquement des gens de ma génération, là… Il y en a eu beaucoup d’autres avant et beaucoup d’autres après… (Il marque une pause) Comment pouvez-vous dire des choses pareilles ? Ou alors, vous avez découvert le rugby en 2020… Mieux vaut tard que jamais, remarquez… », a répondu Fabien Galthié.