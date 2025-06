Antoine Dupont : Folie pour son grand retour au XV de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après une longue absence liée à sa participation aux JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont retrouvait le XV de France en novembre 2024 avec notamment un beau succès face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France (30-29). Et Théo Attissogbe garde d'ailleurs un souvenir assez fou de ce choc entre les Bleus et les All Black.

Après un an d’absence en raison de son choix de basculer dans l'équipe de France de rugby à 7 pour disputer les Jeux Olympiques de Paris l'été dernier, Antoine Dupont avait donc retrouvé le XV de France au mois de novembre 2024 avec un remarquable sans-faute de trois victoires en trois matchs, dont un mémorable au Stade de France contre la Nouvelle-Zélande (30-29). Et le scénario de cette rencontre avait laissé un souvenir assez incroyable à Théo Attissogbe, le jeune ailier du XV de France et de la Section paloise.

« Cette dramaturgie assez folle » Interrogé par le Midi Olympique, Attissogbe se remémore cette affiche qui symbolisait donc le grand retour d'Antoine Dupont en sélection avec un match de folie : « Dernièrement, lors de la tournée de novembre (2024), il y a eu cette dramaturgie assez folle, avec cette victoire d’un point dans un Stade de France incandescent. Il y avait eu un spectacle grandiose avec un show lumineux lors du Haka. Ça donne envie de goûter à ces choses-là… », indique le jeune ailier de 20 ans, qui rêve d'ailleurs de disputer la prochaine tournée estivale en Nouvelle-Zélande avec le XV de France.