Ntamack, son coup de gueule qui concerne le XV de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme l'option numéro 1 de Fabien Galthié pour le poste de demi d'ouverture du XV de France depuis maintenant plusieurs années, Romain Ntamack est pourtant sans cesse mis en comparaison avec Matthieu Jalibert qui fait partie de ses principaux concurrents. Et le joueur du Stade Toulousain s'était exprimé sans détour à ce sujet en décembre dernier, se montrant d'ailleurs un peu agacé par la situation...

Depuis la nomination de Fabien Galthié au poste de sélectionneur du XV de France en 2019, Romain Ntamack offre le sentiment d'être son option privilégiée au poste d'ouvreur dans la hiérarchie instaurée chez les Bleus. Le numéro 10 du Stade Toulousain apparait comme le choix numéro 1 devant Matthieu Jalibert ou encore Thomas Ramos, et dans un entretien accordé à L'EQUIPE en décembre dernier, Ntamack reconnait d'ailleurs lui-même volontiers les responsabilités placées en lui par Galthié au XV de France.

Ntamack et son rôle important chez les Bleus « Depuis l'arrivée de Fabien comme sélectionneur, j'ai eu ce statut et j'ai toujours essayé de prouver du mieux possible que je méritais cette place, tout en sachant que le maillot de l'équipe de France n'appartient à personne. Il faut être bon à chaque match pour garder le maillot. Pendant quatre ans, j'ai la sensation d'avoir montré à Fabien que j'avais les épaules pour endosser ce rôle de numéro 1. Il a sans doute été déçu de mon absence à la Coupe du monde 2023 car il comptait beaucoup sur moi. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Je ne ressens pas de pression. Plutôt de l'envie. Mais je ne me considère pas comme l'ouvreur numéro 1 des Bleus. Je dois tout prouver à nouveau », assure Romain Ntamack.