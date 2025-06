Ntamack : Deux nouveautés après l’annonce choc ?

Dans un mois, le XV de France s’envolera pour la Nouvelle-Zélande à l’occasion de sa traditionnelle tournée d’été. Mais avec quels joueurs ? Car si la FFR et la LNR ont assoupli les règles de sélection, certaines stars comme Romain Ntamack pourraient avoir beaucoup de mal à être présentes pour ce rendez-vous.

Comme le Brésil au football, la Nouvelle-Zélande est la Mecque de tout rugbyman. Et quelques chanceux auront la chances d’y être dans quelques semaines, pour défendre les couleurs du XV de France à l’occasion de trois test-matchs face aux All Blacks . Sauf que pour le moment, le doute règne concernant l’effectif qui sera à disposition de Fabien Galthié .

Ntamack déjà out ?

La Fédération française de rugby ainsi que la Ligue nationale de rugby ont décidé de modifier les règles et autoriser au maximum 5 finalistes du Top 14 à participer à cette tournée estivale. Une excellente nouvelle pour Romain Ntamack, qui a annoncé sa volonté d’être en Nouvelle-Zélande ! Mais l’ouvreur a également fait un terrible aveu, expliquant devoir subir une opération au genou à la fin de la saison. « Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine » avait-il annoncé en mars dernier, auprès de L’Equipe. « Si j'arrête maintenant, c'est cinq ou six semaines d'arrêt, donc pas question ».