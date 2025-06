Romain Ntamack, la grande annonce !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Centre du Stade toulousain, Romain Ntamack a un rêve qu’il a partagé pendant le sacre du XV de France lors du Tournoi des 6 nations au mois de mars : jouer en Nouvelle-Zélande avec les Bleus à l’occasion de la tournée estivale. Mais de par sa participation à l’éventuelle finale du Top 14 avec le Stade toulousain, sa présence était initialement comprise. Un accord entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de Rugby change la donne !

Accord trouvé entre la FFR et la LNR pour la Tournée en Nouvelle-Zélande !

Ce mardi 3 juin, la Fédération française de rugby et la Ligue Nationale de Rugby ont communiqué l’existence d’un accord dans le cadre de l’adaptation de la Convention FFR/LNR au sujet des conditions de sélection des internationaux pour la tournée en Nouvelle-Zélande pour trois rencontres face au All-Blacks les 5, 12 et 19 juillet pour le XV de France. L’accord autorise 5 joueurs disputant la finale du Top 14 à prendre part à ladite tournée alors qu’auparavant, cette manœuvre n’avait jamais été validée. Ce qui ferait le bonheur de Romain Ntamack, en course pour le bouclier de Brennus avec le Stade toulousain.

Jean-Marc Lhermet, vice-président de la Fédération française de Rugby en charge du haut niveau et des officiels de matchs, n’a pas dissimulé sa satisfaction. « Cet accord illustre parfaitement la volonté commune de la FFR et de la LNR de conjuguer performance sportive et protection des joueurs. En préservant l’équilibre entre les exigences des calendriers et la nécessaire gestion du temps de jeu des joueurs, nous donnons à l’Équipe de France les moyens de préparer cette tournée en Nouvelle-Zélande avec ambition et sérénité ».