XV de France : Mauvaise nouvelle annoncée par Ntamack ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le XV de France ira poser ses valises en Nouvelle-Zélande dans le cadre de sa traditionnelle tournée estivale, Romain Ntamack est plus que jamais incertain pour ce rendez-vous. L'ouvreur des Bleus et du Stade Toulousain avait en effet révélé il y a quelques semaines qu'il songeait sérieusement à passer par la case hôpital en fin de saison avec son club...

Du haut de ses 26 ans, Romain Ntamack n'a pas été épargné par les pépins physiques depuis le début de sa carrière. Le demi d'ouverture du XV de France et du Stade Toulousain enchaine régulièrement les blessures, et il s'était d'ailleurs confié sans détour à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE en mars dernier en évoquant notamment un souci récurrent au niveau de son genou.

« J'enchaîne les blessures » « J'ai connu pas mal de pépins, a reconnu d'emblée l'ouvreur international. Au genou, au mollet, etc. Je n'ai que 25 ans mais j'enchaîne les blessures. J'essaie de profiter de mes temps d'arrêt pour m'améliorer. Je me suis renforcé, mais je sens que je ne suis pas encore revenu à mon potentiel maximum. J'ai encore des petits bouts de cartilage qui traînent dans le genou », confiait Romain Ntamack. Et alors que le XV de France se rendra en Nouvelle-Zélande pour disputer trois test-matchs les 5, 12 et 19 juillet prochains, Ntamack pourrait être le grand absent de cette tournée estivale.