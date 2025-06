Antoine Dupont annonce un gros combat !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Éloigné des terrains depuis le mois de mars dernier en raison d'une grosse blessure contractée avec le XV de France en plein Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont reste malgré tout très occupé en dehors des terrains. Et le demi de mêlée du Stade Toulousain évoque notamment son combat au quotidien contre les discriminations et l’homophobie dans le monde du rugby.

En plus de toute la partie sportive à gérer au quotidien pour sa carrière de rugbyman, Antoine Dupont ne manque pas d'occupations ! Le joueur du XV de France et du Stade Toulousain est impliqué dans des business en parallèle, et s'engage également au quotidien pour des causes qui lui tiennent à coeur, comme la lutte contre les discriminations et l’homophobie dans le milieu du sport et plus particulièrement celui du rugby. Dans un entretien accordé à Gala en juillet 2024, Dupont se livrait sans détour sur ce gros combat.

« Je souhaite mettre en avant des principes élémentaires de tolérance » « Je profite de ma notoriété et de la caisse de résonance qu’elle entraîne pour servir de relais à des projets nobles. Aujourd’hui, je suis entendu. Je souhaite simplement mettre en avant des principes élémentaires de tolérance qui devraient être compris de tous. Chacun doit pouvoir vivre sa sexualité librement. Partout, dans tous les milieux, et dans le rugby aussi. Il y a déjà du mieux, mais on peut encore faire bouger les lignes », assure le joueur du XV de France.