«Un enfer», Christophe Urios balance sur son calvaire !

Coach de l’ASM Clermont Auvergne, Christophe Urios n’a pas toujours la vie facile. Alors que la qualification pour les phases finales du Top 14 est en train d’échapper à son équipe, l’entraîneur de 59 ans avoue qu’il n’apprécie pas vraiment les jours de match, bien au contraire. Il s’est d’ailleurs livré sur son calvaire.

«Si je pouvais partir, lire un bouquin...»

« Un jour de match ? Pour moi, c’est un jour pénible à vivre. Le plus dur à vivre, c’est quand on arrive au vestiaire jusqu’au début de l’échauffement. Là, il y a une heure qui est pour moi un enfer. Si je pouvais partir, lire un bouquin... Bon, je sais que ça ne se fait pas et ça serait mal vécu (rires) » a révélé Christophe Urios dans des propos rapportés par La Montagne.