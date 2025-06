Dupont - Bordeaux : La terrible annonce !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si le Stade Toulousain voyait sa domination s’envoler ? C’est la théorie de Nick Bishop, expert reconnu et ancien conseiller du Pays de Galles et de l’Angleterre. Selon lui, l’Union Bordeaux-Bègles, champion d’Europe il y a quelques semaines, est le symbole d’un rugby moderne, qui devrait dominer l’Europe dans les prochaines années.

La saison du basculement en Top 14 ? Si le Stade Toulousain domine outrageusement le championnat de France, même sans Antoine Dupont, sa domination est de plus en plus contestée par l’Union Bordeaux-Bègles. Sacré champion d’Europe il y a quelques jours, l’UBB avait éliminé la formation menée par Romain Ntamack en Champions Cup et s’affirme comme un concurrent de taille pour le doublé. La domination de l’équipe bordelaise a dépassé les frontières et certains experts britanniques sont subjugués par la qualité du jeu proposée.

Le Stade Toulousain menacé ? Expert reconnu et ancien conseiller du Pays de Galles et de l’Angleterre, Nick Bishop ose parler de l’UBB comme le symbole d’un nouveau rugby, plus moderne. Le nouveau French Flair se trouve donc en Gironde, même si les plus grandes stars du rugby tricolores font encore les beaux jours du Stade Toulousain.