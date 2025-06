Antoine Dupont, sa honte avec les agriculteurs

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Originaire du Sud-Ouest et issu d'une famille de paysans et agriculteurs, Antoine Dupont a mis du temps à accepter cette identité qu'il avoue avoir réfuté lorsqu'il était plus jeune. Et la star du XV de France et du Stade Toulousain, très fière de ses racines, a livré ses vérités à ce sujet.

Dans un large entretien qu'il avait accordé à Gala en juillet 2024, juste avant de disputer les JO de Paris avec l'équipe de France de Rugby à 7, Antoine Dupont s'était exprimé sur ses origines. La star du XV de France lâchait d'ailleurs une grosse confidence sur les origines de sa famille d'agriculteurs, une particularité qui lui faisait honte lorsqu'il était plus jeune.

« J’avais honte d’avouer que mes parents étaient agriculteurs » « Je suis fils et frère de paysans, et fier de l’être. Cela fait partie de mes valeurs. J’ai besoin de revenir régulièrement me ressourcer auprès de ma famille et de mes amis d’enfance. Petit, j’avais honte d’avouer que mes parents étaient agriculteurs, je disais qu’ils étaient restaurateurs. J’ai bien changé. Les paysans sont des gens passionnés qui travaillent dur, rarement récompensés à leur juste valeur. Je suis heureux de pouvoir les mettre en avant », confie Antoine Dupont avec énormément de sincérité.