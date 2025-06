Jalibert - Ntamack : La revanche est annoncée !

Le Stade Toulousain commence à se remettre de la cinglante défaite en demi-finale de la Champions Cup face à l’Union Bordeaux-Bègles de Matthieu Jalibert (35-18). C’est le cas de Romain Ntamack, à la pointe de l’attaque toulousaine ce dimanche pour une large victoire sur le LOU, lors de l’avant-dernière journée du Top 14 (43-3).

A Toulouse, on n’est pas vraiment habitués à perdre. Après le doublé de la saison dernière, tout le monde voyait le Stade Toulousain tout rafler une nouvelle fois. Mais leur route en Champions Cup s’est arrêtée en demi-finale, face à un UBB qui se place clairement comme le plus grand rival des rouge et noir.

« Ces dernières semaines ont été compliquées pour nous, il faut donc qu’on se remette la tête à l’endroit »

Et la révolte à commencé ce dimanche, avec une prestation XXL de la part du Stade Toulousain et surtout de Romain Ntamack. « Ca fait du bien d’avoir retrouvé le rythme à titre individuel, mais il y a encore des choses à travailler sur le plan collectif » a confié l’ouvreur toulousain, au micro de Canal+. « Ces dernières semaines ont été compliquées pour nous, il faut donc qu’on se remette la tête à l’endroit. Aujourd’hui tout n’a pas été parfait, mais dans l’intensité et le fait de se faire confiance, ça n’a pas été trop mal. On termine comme ça à domicile, pour les mecs qui partent c’est une bonne chose ».